Green deal, Adinolfi (Lega): "Condizionando regole Ue su sicurezza alimentare tuteleremo ambiente senza gravare su consumatori"

"La proposta di Regolamento sulla deforestazione è parte integrante e coerente con gli obiettivi generali del Green deal europeo e di tutte le iniziative da esso sviluppate. L'obiettivo è molteplice: passare a un'economia circolare, proteggere la natura, innalzare gli standard ambientali nell'Ue e nel mondo.Le nuove regole prevedono che l'importazione in Europa di una serie di materie prime e prodotti - tra cui soia, carni bovine, caffè, cacao e olio di palma - sia accompagnata dalla certificazione di non aver contribuito alla distruzione di foreste.Il tutto si basa su un sistema di tracciabilità rafforzata e controlli affidati agli Stati membri che potranno sospendere l'immissione sul mercato Ue di prodotti ritenuti causa di deforestazione".Così l'europarlamentare della Lega Matteo Adinolfi, intervenendo alla plenaria del Parlamento Europeo, inerente il Regolamento sulla deforestazione."A queste iniziative, però, dovranno necessariamente seguire altri provvedimenti in grado di condizionare le regole di importazione nell'Ue in fatto di sicurezza alimentare, tutela ambientale e garanzie sociali.In questo modo, grazie al principio della reciprocità, riusciremo a tutelare il pianeta senza gravare sui consumatori italiani ed europei", ha continuato Adinolfi.