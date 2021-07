Green pass, Fusaro: “Sarà richiesto ovunque”

Il post su Facebook dell' illustre Professore e filosofo.

"Il Green Pass sarà richiesto in zona bianca, gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività per cui è previsto siano consentiti".Lo scrive, su Facebook, Diego Fusaro.“Avete capito? Al prossimo lockdown, che prevedo entro ottobre 2021, anche i detentori della tessera verde e i benedetti dal sempre laudando siero si faranno gli arresti domiciliari come tutti gli altri. E forse sarà la volta buona che si sveglieranno e prenderanno coscienza del fatto che la medicina e la scienza sono solo la vernice che copre e legittima una ristrutturazione epocale della società, della politica e dell'economia, in una parola: il nuovo modo di governare le cose e le persone”, evidenzia l’ illustre Professore e filosofo, commentando l'assurda scelta del governo, guidato da Mario Draghi, di rende obbligatorio il Green pass nei luoghi della socialità a partire dal prossimo 5 agosto.La misura viene vista come una inaccettabile restrizione delle libertà fondamentali garantite dalla Cotituzione. Migliaia di persone hanno espresso, ieri in Piazza Castello a Torino, il proprio dissenso nei confronti del provvedimento adottato poco prima da Palazzo Chigi, annunciando inoltre una grande manifestazione, a Roma, il prossimo 16 ottobre contro quella che hanno definito "una dittatura sanitaria" consacrata dal 'pass verde'.