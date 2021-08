Green pass, Fusaro: “Tessera verde non dovrebbe essere data a nessuno, vaccinati possono contagiare”

La dichiarazione dell' illustre Professore, filosofo e scrittore.

Il Green pass “non dovrebbe essere dato a nessuno perché anche i vaccinati possono contagiare”.Lo ha dichiarato ieri sera l’ illustre Prof. Diego Fusaro, in un’ intervista durante la trasmissione di Rete 4 ‘ Contro Corrente’.E’ importante – ha aggiunto l’ autorevole scrittore - che ci sia un sereno dibattito in merito al vaccino contro il Coronavirus. La Scienza non procede per dogmatismo, ma sulla base di esperimenti. Gli estremismi, da parte di chi è a favore del siero anti - Covid e di chi è contro, non vanno mai bene.Ci vuole equilibrio, ha evidenziato l’ importante filosofo: bene la lotta contro le fake news e il complottismo, ma “porsi domande non significa essere complottista”.Non è possibile escludere, ad esempio, che la responsabilità della diffusione della malattia, nel mondo, sia degli Stati Uniti e non della Cina. Il quotidiano ‘ New York Times’ ha documentato – ha sottolineato il prestigioso docente e scrittore – tutto ciò, scrivendo che l’ ipotesi di una epidemia globale, che sarebbe stata combattuta sulla base del distanziamento sociale, circolava Oltreoceano già nel 2005.