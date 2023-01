I Colori del #Covid, dagli Usa arriva Pasquale Nestico, Presidente di Filitalia

Il volume della Filitalia International chapter di Vibo Valentia, racconta l’esperienza vissuta dai soci nel periodo della pandemia ed è stato arricchito da racconti, temi e disegni messi in atto per lo più dai bambini.Il chapter Vibonese è uno dei più attivi in Italia e oggi conta più di 80 iscritti. Nella presentazione, oltre che i protagonisti del libro, interverranno l’assessore alla cultura del comune di Vibo Valentia Antonella Tripodi, il presidente emerito e fondatore della Filitalia International, professor Pasquale Nestico, la tesoriera del Comitato Vibonese Vittoria Pasceri e il direttore editoriale di Libritalia, Simona Toma.L’appuntamento sarà moderato dal Presidente del chapter di Vibo Valentia e Direttore di Kalabriatv.it, Nicola Pirone. I partner dell’iniziativa saranno l’Associazione Internazionale Pedagogisti ed educatori (AINSPED), la webtv dei Calabresi nel mondo www.kalabriatv.it e l’editrice Libritalia. L’evento sarà patrocinato dall’assessorato alla cultura del Comune di Vibo Valentia e dal Comitato degli editori Vibonesi.Con questa prima pubblicazione, la Filitalia International chapter di Vibo Valentia ha inteso ancora una volta valorizzare i propri iscritti e allo stesso modo il sodalizio che affonda le sue radici negli Stati Uniti d’America. Infatti, il sodalizio ha la base a Philadelphia e ogni anno promuove la cultura e la lingua italiana nel mondo.Tra i tanti servizi che offre ai soci, ci sono le borse di studio per gli studenti e l’International Exchange program, un periodo di studio da svolgere direttamente in America.