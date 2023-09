ICSAIC, 100 anni fa nasceva Ciccio Falvo, pioniere del giornalismo in Calabria

Per ricordare i 100 anni della sua nascita la moglie Santina Orrico, artista e acquarellista di grande tradizione, ha dipinto per l’occasione una cartolina che ha poi inviato a Papa Francesco, dedicandola al Santo Padre non solo nel primo centenario della nascita di Ciccio Falvo (al centro nella foto) ma anche nel primo decennale di pontificato dello stesso Papa Beroglio.

“Da Francesco a Francesco” titola la cartolina inviata in Vaticano e a cui Papa Francesco ha risposto, ringraziando l’artista Santina Orrico, e l’intera famiglia Falvo, per il “gentile pensiero”. La cartolina rappresenta Papa Bergoglio sulla riva di un litorale che guarda verso il mare e all’orizzonte la figura di un San Francesco di Paola, a cui Ciccio Falvo era molto devoto, e che in questo dipinto forse volutamente rassomiglia molto a lui. Come dire? “Da Francesco Falvo a Francesco Bergoglio”, immaginandoli per un giorno insieme sul litorale di Paola e a cui Ciccio Falvo era molto legato.

Cento anni fa nasceva dunque in provincia di Cosenza uno dei giornalisti pionieri della storia della RAI in Calabria, Franco Falvo, (per tutti noi era semplicemente Ciccio) che il giornalista Pantaleone Sergi celebra oggi con una biografia completa a lui dedicata sul Dizionario Biografico della Calabria Contemporanea realizzato per conto di Icsaic, l’Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo. e della Calabria Contemporanea.

Non credo che ci sia modo migliore oggi per ricordare Ciccio Falvo se non riproponendo in maniera integrale lo scritto del vecchio Inviato Speciale di Repubblica, Pantaleone Sergi, che ha ricostruito la sua storia professionale andando a casa di Ciccio Falvo per cercare dopo la sua scomparsa documenti inediti e aneddoti che in qualche modo potessero diventare un “capitolo” della storia del giornalismo calabrese. Cosa che poi è stato.

“Registrato allo Stato civile con i nomi di Francesco, Carmine e Luciano (da adulto rinunciò ufficialmente agli ultimi due nomi), nacque da Emilio, possidente e poi mediatore immobiliare, e Franceschina Mancuso, donna di casa, sorella di un questore, una famiglia benestante.

Dopo gli studi primari nel paese natale, si trasferì a Cosenza per frequentare il Ginnasio e il Liceo «B. Telesio». Conseguita la maturità, dopo una pausa dovuta agli eventi bellici, si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari dove si laureò il 12 gennaio 1951. Iscritto all'Albo degli avvocati, di fatto non esercitò mai la professione legale.

Franco - per colleghi e amici Ciccio - si trovava a Cosenza all'arrivo degli alleati e fu allora che, appena ventenne, si affacciò al giornalismo, lavorando nella redazione di «Italia Nuova», poi «Corriere del Sud», quotidiano indipendente autorizzato dalla Commissione alleata. Appartenne, dunque, a quella generazione di giovani che nel disastrato dopoguerra, quando si registrò un fiorire di una stampa povera di mezzi ma ricca di tensioni ideali, furono impegnati a dare dignità al giornalismo libero e non in livrea come fino ad allora era stato imposto dal fascismo.

Giornalista professionista a far data dal 2 novembre 1946, la sua vicenda umana e professionale ha attraversato più di mezzo secolo, anni difficili sotto tutti gli aspetti per una regione socialmente complicata, caratterizzata anche da un settore editoriale debole e instabile.

Organizzatore di eventi mondani (serate danzanti, «veglionissimi» della stampa, concorsi di Miss Calabria, di cui era agente in Calabria, e altre analoghe iniziative), dal 1947 al 1950 è stato corrispondente de «Il Popolo», dal 1949 al 1964 della «Gazzetta del Mezzogiorno. Negli stessi (1949 -1964) anni ha collaborato anche con l'agenzia di stampa Ansa dalla provincia di Cosenza, e dal 1952 al 1964 con l'agenzia «France Presse».

Sono questi anni, per Falvo, di intensa attività. Dal 1950 al 1964 ha collaborato anche al quotidiano romano «Momento» e dal 1956 al 1964 è stato collaboratore dell'agenzia di stampa americana Upi. Negli anni Cinquanta scrisse anche per «Il Messaggero» di Roma.

Giovane cronista, fu uno dei protagonisti di una vicenda esaltante e purtroppo finita presto e male per interferenze dei potentati economico-politici dell'epoca: la fondazione a Cosenza, nell'ottobre 1956, del quotidiano «La Calabria», per iniziativa di un gruppo di giornalisti baresi che diedero vita alla prima società di giornalisti costituita in Italia. Il giornale fu nelle edicole appena 57 giorni e dovette cessare per mancanza di credito industriale (Dc e Cassa di Risparmio lo boicottarono).

In quel giornale Falvo ebbe anche un ruolo logistico-organizzativo oltre che giornalistico. Fu vicino ai promotori del quotidiano, tra cui Michele Lomaglio che lo contattò per primo. Sulla vicenda de «La Calabria» raccontava: «La lobby politica della "Balena bianca" si preoccupò non poco dell'affermazione del nuovo quotidiano. Non so cosa pensarono. Ebbero apprensione e paura. Abbandonarono "La Calabria" e avviarono relazioni con il quotidiano di Messina "La Gazzetta del Sud" che nel frattempo aveva aperto a Cosenza un ufficio di redazione con responsabile Biagio Belfiore».

Vicino agli ambienti democristiani ed ecclesiastici cosentini, nel 1958 avviò prima una collaborazione e nello stesso anno approdò in Rai come redattore (assieme a Eugenio Greco ed Emanuele Giacoia) quando fu aperta la sede regionale, e in tanti lo ricordano per

i "giri" di nera, tra ospedale, polizia e carabinieri alla ricerca di notizie.

Nel 1962 cominciò a collaborare con «Il Giorno» di Milano.

Due anni dopo sposò Santina Orrico, insegnante e affermata pittrice, dalla quale ha avuto due figli, Mariella ed Emilio.

Dal 1 ° gennaio 1970 divenne capo servizio dei servizi giornalisti della Rai di Cosenza e divenne "vice" di Eugenio Greco quando questi assunse la guida della redazione. Dal 26 luglio 1978, infine, fu il primo giornalista a cui l'azienda riconobbe il grado di caporedattore della sede regionale, incarico che svolse fino al primo luglio 1986.

È lui alla guida della redazione quando il 15 dicembre 1979 va in onda il primo Tg della Calabria.

Socio e delegato regionale dell'Age (Associazione dei giornalisti europei), è stato anche impegnato sul fronte associazionistico della professione, specialmente nelle attività dell'Ucsi, l'Unione cattolica stampa italiana, di cui per lunghi anni fu presidente della sezione nord Calabria, e anche dell'Uspi (Unione Stampa Periodica Italiana).

Giornalista professionista dal 2 novembre 1946 (alla sua morte figurava al numero 1 del relativo elenco dell'Ordine dei giornalisti della Calabria) al Congresso di Vibo Valentia dell'8 e 9 marzo 1974 fu tra i fondatori del Sindacato dei Giornalisti della Calabria, ed è stato componente del primo Consiglio Direttivo, con Franco Cipriani, corrispondente Rai da Reggio Calabria e suo amico personale da vecchia data, segretario regionale. Nella riunione di insediamento del 3 aprile 1974, lanciò un vibrante invito a tutti i colleghi «affinché sia bandita ogni forma di polemica e si inizi un proficuo lavoro in favore di tutti i giornalisti calabresi».

Ha scritto un libro su Orazio Cipriani, fondatore e direttore dal 1914 al 1926 del quotidiano reggino «Corriere di Calabria».

Accademico cosentino, ebbe una medaglia d'oro dell'Enal per il giornalismo.

Già da tempo pensionato, negli ultimi anni della sua vita è stato generoso di informazioni e documenti con ricercatori e studenti che si sono occupati di ricostruire le vicende del giornalismo calabrese dell'ultimo mezzo secolo del Novecento.

Morì a Cosenza, in una Casa di cura in cui si trovava ricoverato da alcuni giorni, all'età di 88 anni. Era il decano dei giornalisti calabresi. Al suo funerale, nella chiesa di San Giovanni Battista di Cosenza, parteciparono numerosi giornalisti e amici provenienti da ogni parte della Calabria. (Pantaleone Sergi)