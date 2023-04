Il critico d’arte Dalmazio Frau riceverà il Premio Caravella Tricolore “Natale di Roma”, venerdì 21 aprile, presso la Fondazione di An, in Via della Scrofa, a Roma, alle ore 17.30, per il libro “Benvenuto Cellini – artista uomo d’arme occultista” casa editrice Mursia.Il Premio Caravella Tricolore viene assegnato ogni anni, il 4 novembre e il 21 aprile, ad esponenti del mondo della cultura, dell’informazione, della scienza e dell’arte ampliando un ventaglio a 360º gradi.Quest’anno il 21 aprile, in occasione del “Natale di Roma” i premiati sono stati selezionati esclusivamente nel mondo dell’editoria, oltre al riconoscimento alla memoria che da sempre Domenico Gramazio, gran patron del Premio, ha voluto fossero parte costitutiva del premio. Questa edizione ricordo e memoria premiano l’indimenticabile Lando Buzzanca, scomparso nel dicembre scorso.Tra i libri politici la giuria del premio ha scelto “Bomba a orologeria” di Daniele Capezzone, scrittore ed editorialista della Verità.Dalmazio Frau, pittore, scrittore, studioso, critico d’arte, pensatore libero, studioso d’arte e di ermetismo, ha scritto numerosi libri parlando di: Bosch, Brueghel, Dürer, Van Eyck, Caravaggio, Salvator Rosa e Leonardo.Venerdì prossimo, invece, ritirerà il Premio Caravella per il suo “Benvenuto Cellini - artista uomo d’arme occultista”, con la prefazione di Franco Cardini, casa editrice Mursia.“Sarà così per tutta la sua durata terrena: creerà e distruggerà, darà la vita a opere meravigliose e distribuirà la morte per ferro e per fuoco in ogni sua azione, non lasciando dietro sé che ceneri ancora fumanti”.Benvenuto Cellini, una delle figure più note del Rinascimento, non molto lontana da quelle di altri spiriti poliedrici come Leonardo o Michelangelo, suoi concittadini, ebbe una vita avventurosa, segnata da contrasti, passioni, delitti, per i quali fu spesso costretto all’esilio o alla fuga. È stato musico, cantante, disegnatore, orafo, forse ladro, assassino, scrittore e poeta, avventuriero e iniziato ad alcuni Misteri.Dalmazio Frau in questo saggio racconta il personalissimo rapporto di Cellini con l’ermetismo, la magia e l’alchimia, che tanto hanno avuto importanza nel XV e nel XVI secolo. Un lavoro di sintesi, che ripercorre l’opera di Cellini come artista, uomo d’arme e occultista.Il critico d’arte sceglie di raccontare Benvenuto Cellini “perché come e più di altri personaggi mi ha affascinato sin da bambino. Mio padre mi raccontava delle sue avventure meravigliose, di duelli, di magia e di donne e anche di "furti" da ladro gentiluomo e di fughe rocambolesche, poi perché rappresenta più d'ogni altro il vero paradigma dell'uomo del Rinascimento, per certi versi più di Leonardo e di Michelangelo e senza dubbio più di Raffaello”.Ad intrigarlo e affascinarlo “la sua inesausta sete d'avventura e la continua ricerca della Conoscenza, la perenne sfida nei confronti di chiunque, la certezza di essere il migliore in ciò che faceva e l'assoluta libertà nei suoi rapporti con il potere di allora”.Oltre al saggio di Dalmazio Frau non mancano argomenti storici e biografie, come il romanzo di Fabrizio Abbate “Astoria e il mistero delle tre cattedrali”. Michele Merlino, scrittore e storico riceverà il Caravella Natale di Roma per la bella biografia su “Nazario Sauro”.Tra gli editori il riconoscimento per la sua incessante attività di editore , “Settimo Sigillo- Europa libreria editrice, andrà ad Enzo Cipriano. Sempre per l’editoria, riconoscimento al gruppo Rea- Associazione emittenti locali.