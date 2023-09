Il “Prete degli ultimi”, per Reggio Calabria don Italo Calabrò è già Santo.

Don Italo Calabrò, il prete forse più famoso e più celebrato della provincia reggina, potrebbe ora diventare Santo. Santo della terra di Calabria, Santo dei poveri che durante tutta la sua vita ha seguito aiutato e assistito come nessun altro aveva saputo fare prima di lui, un momento importante per l'intera Chiesa di fondazione paolina nella quale don Italo Calabrò ha operato fino agli ultimi istanti della sua vita, “lasciando una indelebile traccia rappresentata dalle tante opere-segno realizzate”.

Suo fratello, Corrado Calabrò, giurista e intellettuale di altissimo profilo internazionale (“Per la Storia di questo Paese – dice di lui Luigi Tivelli, il massimo conoscitore dei Poteri dello Stato- è stato tutto e il contrario di tutto) lo ricorda così: “Don Italo, mio fratello fu il primo a convincere la Chiesa calabrese in Conferenza Episcopale a prendere posizione contro la mafia, e visse tutta questa stagione in prima persona e in presa diretta. Non solo e non tanto io quanto i giovani delle sue associazioni, la Chiesa reggina, la cittadinanza devono serbarne intenso il ricordo”.

Alla cerimonia di apertura di questa “Inchiesta riguardante la Causa di beatificazione" ci saranno l'arcivescovo metropolita della diocesi di Reggio Calabria - Bova, monsignor Fortunato Morrone, tutti i membri del Tribunale ecclesiastico, e soprattutto il Postulatore della causa, Paolo Vilotta, che insieme a tutti gli altri presterà giuramento secondo quanto previsto dalle norme canoniche relative alle Cause di Beatificazione e Canonizzazione.

Ma chi era don Italo Calabrò?

Lo spiega in maniera magistrale tra le sue carte il postulatore della Causa di beatificazione Paolo Vilotta.

Educatore e insegnante nel seminario diocesano, assistente dei giovani d'Azione Cattolica (Giac) e poi degli Uomini Cattolici (Fuic), don Italo Calabrò fu segretario e direttore dell'Ufficio amministrativo diocesano, cerimoniere del Capitolo Cattedrale, viceparroco e, dal 1964 sino all'ultimo istante della sua vita, parroco di San Giovanni di Sambatello dove dispose di essere sepolto. A 24 anni, don Italo Calabrò è già canonico. Giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale dal 1959 al 1974 è stato anche ispettore di religione per l'Italia Meridionale dal 1965 al 1971. Presidente dell'Opera Diocesana Assistenza (Oda) dal 1955, è nominato presidente della Caritas Diocesana fin dalla sua fondazione, nel 1970, e ne è Delegato Regionale dal 1971 al 1985. Cofondatore della Caritas Italiana, per diversi anni ricopre la carica di vicepresidente nazionale. Conosciuto come il Parroco "che si prodiga per gli ultimi", don Italo Calabrò nel 1971 è nominato Vicario episcopale per le attività assistenziali e caritative. Dal 1974 è anche Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Reggio-Bova. La sua missione sacerdotale è dedicata prevalentemente ai poveri e ai giovani. Insegna religione fino al 1979 in diversi istituti cittadini.

L'apertura dell'Inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e fama di santità di don Italo Calabrò avviene dopo circa un anno di lavori preliminari, culminati con il nulla osta da parte della Santa Sede.

Nel caso di don Italo Calabrò- va detto subito- il Postulatore prescelto è uno degli studiosi più amati e più stimati oltre le acque del Tevere, tra le mura Vaticane. Il suo nome è Paolo Vilotta, e non dimenticatelo questo nome, perché vi assicuro che di lui sentiremo parlare ancora molto meglio negli anni che verranno, e in maniera sempre più esaltante. La notizia è ufficiale solo da poco, ma lui è anche il postulatore della Causa di Alcide De Gasperi.

40 anni compiuti, Paolo Vilotta ha già alle spalle un curriculum vitae assolutamente importante, da far riflettere su quella che è la qualità, altissima, degli attori principali di questi processi vaticani.

Studente modello, di altissimo rigore e di grande formazione culturale, si laurea in Scienze Storico – Religiose, alla Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” con una tesi su “Il Trattato sui Serafini e sui Cherubini attribuito ad Evagrio Pontico. Traduzione dal siriaco e contestualizzazione storico – letteraria”, tesi poi pubblicata in “Studi sull’Oriente Cristiano”.

Ma alle spalle Paolo Vilotta ha anche un Baccalaureato in Filosofia presso la Pontificia Università “S. Tommaso D’Aquino” in Roma e un Diploma dello Studium della Congregazione delle Cause dei Santi ottenuto con il massimo dei voti e la lode.

Si forma grazie ad un Tirocinio vissuto in qualità di collaboratore dell’Archivio di Postulazione presso la Postulazione della Provincia Romana O.F.M. in Roma dove nei fatti svolge il ruolo di commissario storico nella causa di canonizzazione del Servo di Dio Nazareno Lanciotti. Ma è solo l’inizio di un percorso molto più impegnativo e più complesso. Affidano a lui il compito di sistemare la documentazione riguardante la Serva di Dio Natalina Bonardi, presso l’Archivio della Casa Generalizia delle Suore di Santa Maria di Loreto in Vercelli e la sistemazione dell’Archivio della Serva di Dio Macrina Raparelli, Archivio della Casa Madre delle Suore Basiliane di Santa Macrina, Mezzojuso (PA).

Postulatore delle Cause dei Santi dal 2010, oggi Paolo Vilotta è più cose insieme: Postulatore Generale della Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza; Postulatore Generale della Congregazione delle Maestre Pie Venerini; Postulatore Generale della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione, Postulatore di cinquantasei Cause di Beatificazione e Canonizzazione (tra Fase Diocesana e Fase Romana).

Molti di questi “processi” sono seguiti in lingua portoghese, soprattutto sul territorio del Brasile e del Portogallo, che Paolo Vilotta conosce ormai come le sue tasche, ma molte anche in Italia. Anche questa volta la Chiesa di Francesco non poteva optare per una scelta migliore.