Inflazione, Schnabel (Bce): "Tensioni geopolitiche sono uno dei rischi al rialzo, restare vigili"

"L'inflazione si è attenuata, ma le pressioni sui prezzi di fondo rimangono elevate. I tassi ufficiali devono essere sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario a garantire che l'inflazione ritorni in modo sostenibile al 2%.Un'economia in rallentamento è parte della trasmissione della politica monetaria".Così Isabel Schnabel, membro del Board Esecutivo della Banca Centrale Europea, nel corso di una serie di domande e risposte ("question and answer") su X."Le nostre proiezioni prevedono che l'inflazione raggiunga il nostro obiettivo del 2% nel 2025. Siamo quindi sulla strada giusta. Le tensioni geopolitiche rappresentano uno dei rischi al rialzo per l'inflazione in quanto potrebbero far salire i prezzi dell'energia o i costi di trasporto. Ecco perché dobbiamo rimanere vigili", ha precisato Schnabel, secondo cui "indicatori cruciali per le prospettive dell'inflazione di fondo sono l'andamento dei salari, dei profitti e della produttività. A causa del previsto allentamento della politica monetaria, recentemente le condizioni finanziarie si sono allentate anziché inasprite"."Gli acquisti di titoli di Stato - ha precisato ancora l'economista della Bce - possono rappresentare un utile strumento di politica monetaria per raggiungere la stabilità dei prezzi quando i tassi ufficiali sono vicini al loro limite inferiore effettivo o per proteggere la trasmissione della politica monetaria. Nel marzo 2023 abbiamo iniziato a ridurre le nostre partecipazioni obbligazionarie".Alle domande su crypto e vaute digitali, Schnabel ha risposto che "è molto improbabile che la Bce acquisterà mai Bitcoin". "Una valuta digitale della banca centrale fornisce denaro pubblico - come il contante - ma in forma digitale. La possibilità di scambiare denaro privato - come i depositi bancari - in denaro pubblico in qualsiasi momento rafforza la fiducia nella valuta", ha continuato in un altro post.Per quanto riguarda lo scudo anti-Spread (Tpi), ha concluso, questo "può essere attivato solo per contrastare dinamiche di mercato ingiustificate e disordinate che rappresentano una minaccia per la trasmissione della politica monetaria nell'area dell'euro", e "l'ammissibilità richiede che i paesi perseguano politiche fiscali e macroeconomiche solide e sostenibili".