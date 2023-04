Innovazione tecnologica e mobilità sostenibile, si avvicina il Primo Forum Fuels Mobility di Bfwe

È ricco di interventi di primo piano il programma del Primo Forum Fuels Mobility - “Trasporti: tra ambiente e sicurezza”, l’evento convegnistico sull’innovazione tecnologica nella mobilità sostenibile e nella rete carburanti, promosso da BFWE - BolognaFiere Water&Energy in collaborazione con Assogasliquidi-Federchimica, Assopetroli-Assoenergia e Unem.I saluti istituzionali della due giorni – il 10 e 11 maggio 2023 presso il contesto architettonico del Gazometro Ostiense ENI a Roma (Via del Commercio, 9/11) - sono affidati al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che presenterà le strategie del Governo per il futuro della mobilità in Italia.Il Primo Forum Fuels Mobility arriva in un momento decisivo per il settore, proprio all’indomani dell’approvazione del regolamento UE sulle emissioni dei veicoli di nuova immatricolazione, con lo stop ai motori endotermici a partire dal 2035 e sulla possibile deroga solo per i cosiddetti e-fuels.Resta aperta la partita sui biocarburanti che l’Italia aveva chiesto di far rientrare, al pari degli e-fuels, nella categoria dei carburanti carbon neutral, soprattutto alla luce delle conclusioni del vertice del G7 per il Clima, l'Energia e l'Ambiente in Giappone, in cui si sottolineano le opportunità che i biocarburanti offrono per contribuire alla decarbonizzazione del settore automotive.“Nei mesi che verranno il dibattito continuerà sia in Italia sia con gli altri Paesi europei. Il settore deve essere pronto a offrire soluzioni efficaci e sostenibili supportate da dati scientifici”, commenta Paolo Angelini, Amministratore Delegato BFWE, che aggiunge: “Il Forum Fuels Mobility sarà quindi l’occasione per iniziare a delineare la posizione dell'Italia nei nuovi scenari energetici e nell’attuale contesto geopolitico”.Sono previste una serie di Tavole Rotonde più specifiche con al centro le tematiche relative al trasporto pubblico e commerciale, mobilità elettrica e a idrogeno, logistica, costi di approvvigionamento e di rifornimento. Filo conduttore, le nuove esigenze e opportunità legate alla decarbonizzazione dei trasporti e la relativa risposta tecnologica.Sarà presente, con un saluto di benvenuto, Eugenio Patané, Assessore alla Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale. Massimo Bitonci, Sottosegretario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, illustrerà gli obiettivi del tavolo interministeriale, da lui coordinato, per la ristrutturazione della rete carburanti. Sono stati invitati anche Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.Il Forum Fuels Mobility è patrocinato, tra gli altri, dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Comune di Roma. Main sponsor sono: Galdieri Energy, società che offre una gamma completa di soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici; Transadriatico, società che si occupa del trasporto e della logistica di merci pericolose; Volvo Trucks Italia, uno dei principali brand di autocarri pesanti al mondo.Gli altri sponsor dell’evento sono: ECOS, società che progetta, costruisce e manutiene tutti i tipi di infrastrutture per la distribuzione di energia per la mobilità, dalle reti di stazioni di servizio alle flotte; Gastech Consulting, società di consulting ed engineering nel campo dell’impiantistica elettromeccanica ed elettronica; Gilbarco Veeder-Root, fornitore di distributori di carburante, sistemi per punti vendita, sistemi di pagamento, merchandising; Neste, primo produttore al mondo di carburante sostenibile per l'aviazione e di diesel rinnovabile.