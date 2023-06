Internet sempre meno sicuro. Truffe e attacchi hacker preoccupano il web: ecco come difendersi

Nell'era digitale in cui viviamo, la sicurezza sul web è diventata una priorità assoluta.

Con il crescente numero di minacce informatiche e gli attacchi sempre più sofisticati, è fondamentale prendere precauzioni per proteggere sia te stesso che i tuoi dati sensibili.

Alcuni casi recenti come quelli che hanno riguardato alcuni colossi del rango di British Airways, Boots o la Bbc, hanno dimostrato che il rischio di attacchi hacker è sempre più concreto anche per chi è dotato di sistemi di cybersecurity all’avanguardia, quindi in pratica nessuno è escluso.

In questo articolo, esploreremo alcuni strumenti e metodi che puoi utilizzare per migliorare la tua sicurezza online, le buone abitudini da fare tue nel quotidiano e alcuni accorgimenti che puoi prendere quando stai navigando.

Con il buon vecchio antivirus non sbagli

Uno dei primi passi che puoi compiere è l'utilizzo di un buon software antivirus.

Gli antivirus sono progettati per rilevare e rimuovere malware, spyware e altre minacce informatiche che potrebbero danneggiare il tuo computer o rubare le tue informazioni personali. Assicurati di installare un antivirus affidabile e aggiornalo regolarmente per mantenere il tuo sistema protetto dalle ultime minacce.

A volte ci dimentichiamo di essere vigili perché ci siamo abituati a essere online quasi per più tempo di quanto siamo offline, ma le minacce sul web possono essere molto rischiose e rubare dati sensibili, finanziari e personali che possono essere difficilissimi da recuperare.

Uno strumento in più

Un altro strumento che puoi considerare per aumentare la tua sicurezza online è una rete privata virtuale, o VPN. Una VPN crea una connessione crittografata tra il tuo dispositivo e il server VPN, offrendoti un'ulteriore protezione quando navighi su Internet.

Utilizzando una VPN, puoi nascondere il tuo indirizzo IP e rendere più difficile per gli aggressori tracciare le tue attività online.

Inoltre, una VPN può essere particolarmente utile quando ti connetti a reti Wi-Fi pubbliche, che possono essere vulnerabili agli attacchi.

I siti che scegli sono sicuri?

Prima ancora di scegliere forme di protezione dalla rete, non dimenticare di scegliere accuratamente i siti che visiti.

Cerca di utilizzare sempre siti che utilizzano il protocollo HTTPS. L'HTTPS, che sta per Hypertext Transfer Protocol Secure, crittografa le informazioni scambiate tra il tuo browser e il sito web, rendendo più difficile per gli aggressori intercettare o manipolare i tuoi dati.

Puoi facilmente identificare i siti web sicuri guardando l'URL: se inizia con "https://" anziché solo "http://", puoi avere maggiore fiducia nella sicurezza del sito.

Ciò non significa rinunciare ai tuoi passatempi o ai siti di intrattenimento, ma semplicemente che devi sceglierli con più attenzione. Ad esempio, tutti i migliori siti di casinò live utilizzano i protocolli HTTPS, e quelli legali in Italia, possiedono anche il certificato dall’ADM che conferma il riconoscimento dell’attività da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si occupa di sorvegliare il settore dei giochi in Italia (puoi facilmente verificare questo riconoscimento nel footer dei loro siti web).

Inoltre, i siti sicuri dedicati al gioco legale a distanza sono esclusivamente dedicati ai maggiorenni, quindi, non possono essere navigati da chi ha meno di 18 anni.

Un esempio di situazione in cui ci si può imbattere spesso durante la navigazione è quello di visitare siti web saturi di banner pubblicitari e pop up che si aprono in continuazione obbligando ad accettare i cookies non necessari (pratica tra l’altro proibita dai nuovi aggiornamenti del GDPR) e forzando l’apertura in automatico di nuove finestre.

Quello che puoi fare appena ti rendi conto di essere dentro a uno di questi siti è quello di verificarne l’affidabilità su MyWOT: uno strumento di valutazione della reputazione dei siti Web che applica un colore (verde, giallo o rosso) a un sito in base alla sua affidabilità.

Se navigando sospetti che un sito non sia sicuro puoi utilizzare MyWOT per verificare il risultato in tempo reale.

Naviga sotto copertura

Infine, se desideri mantenere la tua privacy online al massimo livello, puoi optare per una ricerca in incognito.

Questo tipo di ricerca non traccia le tue attività e non raccoglie informazioni personali.

Ciò ti consente di cercare informazioni senza preoccuparti di essere profilato o di avere i tuoi dati utilizzati a scopo pubblicitario.

Una navigazione più sicura per tutti

Un aspetto interessante della sicurezza sul web degli ultimi anni è che sono proprio i giovani, e non gli adulti come si potrebbe pensare, a desiderare che la rete diventi un luogo più sicuro.

Questo è quanto è venuto fuori da un incontro avvenuto all’Università Bocconi in occasione del Safer Internet Day, giornata dedicata alla sicurezza sul web per i più giovani.

Dalle segnalazioni del Telefono Azzurro che ha organizzato la manifestazione per sensibilizzare sul tema, viene fuori che la presenza dei ragazzi sul web non è solo evasione fine a sé stessa, ma è parte integrante di tutte le dinamiche sociali; quindi, è ancor più importante per loro, poter trovare nella rete un luogo dove non sentirsi in pericolo.

Conclusioni

Esattamente come le regole stradali sono utili per guidare un’auto in sicurezza, allo stesso modo dobbiamo trovare il modo di rendere sicuro il web e l’interazione fra le persone di tutte le età.

Per farlo, si può iniziare utilizzando un antivirus affidabile, navigando su siti web sicuri con protocollo HTTPS, sfruttando una VPN e adottando le ricerche in incognito.

In questo modo riusciremo almeno in parte a essere meno vulnerabili nel grande mondo della rete.





(fonte: Unsplash)