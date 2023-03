Istituto per la Storia del Risorgimento, il professor Campi nominato Commissario straordinario

Il professor Alessandro Campi è stato nominato Commissario straordinario dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano fino al 31 dicembre 2023 con decreto del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano.Alessandro Campi è professore ordinario di Storia delle dottrine politiche e di Scienza politica nell’Università di Perugia e membro del Consiglio Scientifico e del Comitato esecutivo dell’Enciclopedia italiana. E’ direttore del trimestrale “Rivista di Politica” ed editorialista dei quotidiani “Il Messaggero” e “Il Mattino”.Ha pubblicato numerosi libri, tradotti nelle principali lingue, sul tema della nazione, sulle trasformazioni della democrazia, sulle congiure in età rinascimentale, sulle interpretazioni storiografiche del fascismo e sulla tradizione italiana ed europea del realismo politico. Ha curato opere e raccolte di scritti di N. Machiavelli, R. Aron, C. Schmitt, H. J. Morgenthau, R. Michels, J. Freund, E. H. Carr e A. J. Gregor.Nel 2013 ha curato la mostra al Vittoriano per i 500 anni del ‘Principe’ di Machiavelli.