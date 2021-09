Itaca 20.21, Salvini: per rave party Lamorgese dovrebbe farsi da parte

"In Ue abbiamo fatto la figura dei fessi".

"Non vedo l'ora di avere il confronto con lei", la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, "e con il presidente Draghi perchè non possiamo chiedere sacrifici agli italiani" e permettere lo sbarco di decine di migliaia di persone.Così, dal palco dell'evento "Itaca 20.21" a Formello (Rm), il Segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal Direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, in riferimento al rave party nel Viterbese che ha scatenato molte polemiche a livello nazionale."Solo per questo - prosegue, facendo riferimento a Lamorgese - un ministro degli interni dovrebbe farsi da parte. Perchè abbiamo fatto la figura dei fessi".Per quanto riguarda l'aumento degli sbarchi di migranti, prosegue, "la politica è passione ma sono anche i numeri. Puoi dire che oggi non è venerdi' ma martedì però lo devi provare. Oggi sono usciti i dati degli sbarchi nelle ultime tre estati", divulgati dal Sole24Ore. "Non è che avessi la bacchetta magica quando ero ministro", però in quest'ambito "avevano capito che non era aria", dice ancora Salvini, riferendosi ai contatti da lui stesso tenuti con altri Paesi."Quando dico prima l'Italia - osserva - non è uno slogan, chi scappa dalla guerra è benvenuto, ma siccome il 90 per cento non scappa dalla guerra ma ce la portano a San Basilio...".