Jannik Sinner: "La Ferrari è la storia e quel suono unico..."

Dopo la festa a San Siro per Milan-Borussia Dortmund, Jannik Sinner si è concesso un'altra giornata da incorniciare: il tennista numero 4 al mondo, vincitore della Coppa Davis e idolo dei tifosi, ha visitato il quartier generale della Ferrari, a Maranello (Mo)."La Ferrari è la storia e quel suono unico...", ha detto il campione altoatesino, che durante la visita ha incontrato il Ceo Benedetto Vigna e il Team Principal della Scuderia di Formula 1, Fred Vasseur."Sia il tennis che l'automobilismo sono considerati sport individuali, perché in campo o sulla monoposto si è soli. Ma per ognuno di noi è fondamentale avere alle spalle una squadra che lavori in armonia per il raggiungimento di un obiettivo. E i sacrifici che fanno i componenti del team sono gli stessi di chi gioca o chi guida. In alto si arriva solo insieme, da soli non si va lontano", ha continuato Sinner.Il tour ha compreso anche una visita al Reparto Classiche, nonché un giro sulla SF90 Spider Assetto Fiorano, insieme al responsabie dei collaudatori, Raffaele De Simone.Sinner, che per il prossimo anno sarà partner della Formula 1, ha ereditato la passione per i motori da suo padre e dal nonno. Durante il giro in pista, ha poi dichiarato, "mi sono sentito avvolto dalla vettura, come se fosse un'estensione del mio corpo. Un po' come la racchetta: solo decisamente più grande...".