Juventus, Allegri: "La partita di domani sarà fondamentale, Locatelli sarà capitano"

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Mister Massimiliano Allegri ha presentato Juventus-Cagliari, l'ultima sfida che attende i bianconeri prima di una nuova sosta per lasciare spazio agli impegni delle rispettive Nazionali."Sotto tutti i punti di vista la partita di domani sarà fondamentale per noi: per la classifica, perchè abbiamo la possibilità di mantenere almeno inviolato il distacco dalla quinta in classifica, ma anche per chiudere nel migliore dei modi questo ciclo di cinque partite", dice Allegri."Domani il capitano sarà Locatelli. È fresco di rinnovo, sarà un bel premio per lui indossare la fascia. Szczesny sarà in porta regolarmente perchè avendo un impegno a settimana, in media, non bisogna pensare troppo al turnover. Gatti è diffidato, ma giocherà lui perchè non possiamo permetterci calcoli sulle prossime partite. Quella che conta, adesso, è quella contro il Cagliari. Al posto di Rabiot abbiamo diversi centrocampisti a disposizione, avrò la possibilità di scegliere.In attacco? Stanno tutti bene e questo è l'aspetto più importante. Chi partirà dall'inizio saprà incidere e lo stesso succederà con chi entrerà a gara in corso e lo hanno già dimostrato. Dopo la sosta, invece, rientrerà sicuramente Alex Sandro e molto probabilmente anche Weah. Danilo, invece, probabilmente non ci sarà ancora contro l'Inter.La lesione di Danilo è piccola, ma profonda. Bisogna sempre essere cauti in queste situazioni", prosegue.Per quanto riguarda gli avversari, "è sempre un piacere incontrare il Cagliari, ho avuto a disposizione giocatori importanti durante la mia parentesi in Sardegna. Sono stati cinque anni, tre da giocatore e due da allenatore, bellissimi. Ho ancora amici lì.Venendo alla partita di domani (sabato 11 novembre 2023, ndr), i nostri avversari arrivano da un ottimo momento di forma e sarà fondamentale essere compatti per portare a casa la vittoria. La partita più importante è quella contro il Cagliari, che ha dimostrato di essere una squadra forte e ben allenata.È un match difficile perchè arriviamo da un periodo estremamente positivo e, di conseguenza, la soglia dell'attenzione potrebbe abbassarsi, ma ho messo in guardia i miei giocatori. Dovremo giocare con serenità, ma allo stesso tempo con determinazione per portare a casa un risultato importante".