L'Aquila, Adm: nel 2023 accertate 361 violazioni sulle accise

L’Ufficio delle Dogane di L’Aquila, con sedi nel capoluogo, all’interno del prestigioso Palazzo Dragonetti De Torres in Piazza Santa Giusta, e nel centro cittadino di Avezzano, sede della Sezione Operativa Territoriale, nell’anno 2023 ha svolto con efficienza e professionalità le proprie funzioni istituzionali, promuovendo, nel contempo, iniziative di confronto e collaborazione con diverse categorie di operatori economici e/o contribuenti presenti sul territorio di competenza per favorire la conoscenza della normativa unionale e nazionale.La possibilità, ai sensi dell’art. 5, a-sexies) del D.L. 91/2017, di istituire “Zone Franche Doganali” intercluse pubbliche e/o private all’interno delle aree della Zone Economiche Speciali Abruzzo, ha fornito all’Ufficio l’opportunità di aumentare la propria visibilità partecipando all’organizzazione di un importante convegno sul tema, tenutosi ad Avezzano il 27 settembre 2023, e che ha visto la partecipazione di numerosi operatori della zona, tra cui imprese e professionisti, attratti dalle nuove opportunità di investimenti e dai vantaggi doganali/fiscali offerti dall’istituto della Zona Franca Doganale.L’iniziativa ha registrato una consistente adesione ed un buon gradimento da parte della platea dei destinatari, tanto da rappresentare un’occasione propizia per promuovere ed informare gli operatori intervenuti delle agevolazioni derivanti dall’utilizzo di alcuni istituti e procedure doganali, tra cui la stessa Zona Franca Doganale, il “fast corridor”, il “deposito doganale” e “l’autorizzazione AEO”, illustrandone i vantaggi sia in termini di procedure più snelle che di velocizzazione e riduzione dei controlli.L’anno 2023 ha visto confermati gli obiettivi programmati per le attività di verifica, sia nel settore doganale che nel settore accise, registrando un sensibile miglioramento delle somme accertate, pari a oltre 11 milioni di euro per il primo e oltre 247 mila euro per il secondo.In particolare, in materia di accise, nel corso del 2023 sono stati redatti un totale di 1575 processi verbali di accertamento, di cui n. 361 riportanti violazioni del T.U.A. (Testo Unico delle Accise legge 504/1997). L’Ufficio ha rilasciato in ambito accise 221 licenze, di cui 153 licenze per la vendita di alcoolici.Sono stati altresì istruiti e rilasciati 147 provvedimenti di accredito e 8 provvedimenti di rimborso garantendo agli operatori tempistiche di liquidazione sempre in linea con le esigenze economiche correlate ai crediti d’imposta e con il dettato della legge 241/90.L’incremento dei controlli sul commercio e la distribuzione dei prodotti energetici ha consentito il capillare monitoraggio delle attività operanti sul territorio con l’obiettivo di migliorare la correttezza delle pratiche gestionali e contabili adottate e di prevenire eventuali future frodi nel settore.A fronte dell’aumento nell’anno 2023 dei controlli mirati esitati dal Circuito Doganale di Controllo, determinato dall’incremento delle misure restrittive e sanzionatorie imposte dalle istituzioni dell’UE e nazionali in relazioni al conflitto russo-ucraino, l’Ufficio ha garantito pieno supporto alle attività di analisi dei rischi sviluppate dalla Direzione Dogane – Ufficio Controlli Dogane, su un proficuo campione di esportazioni doganali emesse da una importante società del territorio marsicano verso diversi paesi terzi a rischio. Grazie all’utilizzo delle banche dati in uso all’Agenzia delle Dogane, l’Ufficio ha monitorato le operazioni di esportazione nel proprio ambito di competenza al fine di individuare o prevenire possibili distorsioni dei traffici commerciali volti ad aggirare le misure restrittive e sanzionatorie in vigore.Sempre in ambito doganale, si segnala la fattiva collaborazione dell’Ufficio nell’attività di accertamento attuata da funzionari di un’altra Direzione Territoriale nei confronti di un operatore fiscalmente domiciliato nella provincia di L’Aquila, nell’ambito di un’operazione d’importazione di merce potenzialmente soggetta a dazi antidumping. In ambito antifrode, la costante e puntuale analisi dei rischi locale ha mantenuto alto il livello di attenzione su possibili illeciti di natura extratributari, quali contraffazione, sicurezza dei prodotti, made in.L’attività di contrasto nel settore dell’IVA intracomunitaria viene continuamente migliorata grazie anche alle frequenti interlocuzioni con i colleghi dell’Agenzia delle Entrate, mittenti e destinatari di segnalazioni di soggetti ad elevata pericolosità fiscale.In continuità con il passato, ed in attuazione del protocollo con la Guardia di Finanza, si conferma la proficua collaborazione con il comando provinciale presente sul Capoluogo, suffragata da continui scambi di informazioni, sia in ambito doganale che nel settore delle accise e dell’IVA intracomunitaria, volti a mantenere costante il presidio sul territorio.