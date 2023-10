L’economia circolare riparte con Oltre il Green, il nuovo sistema di riciclo

Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare sé stesso” affermava Mahatma Gandhi. Ogni oggetto che usiamo quotidianamente è una vera e propria miniera di risorse naturali a cui si può dare un’altra vita. Ed è così che nasce. Oltre il Green il nuovo sistema di consorzi scelti dai produttori per il corretto riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si tratta di nuova realtà per il riciclo che fa capo al Sistema Safe, hub italiano di consorzi e servizi per le economie circolari.

Oltre è la parola chiave per andare volontariamente Oltre il semplice rispetto delle normative in ambito di riciclo che non deve essere un punto di arrivo ma un pre-requisito di partenza verso una missione più grande: la salvaguardia dell’ambiente per consegnare alle future generazioni un mondo migliore.

“Era necessario creare un contenitore per condividere all’esterno tutto ciò che i nostri consorzi fanno ogni giorno per più di 900 aziende socie che, dalle economie lineari, sono già concretamente passate, insieme a noi, a veri progetti di economia circolare – dichiara Giuliano Maddalena Ad di Safe - condividendo i sempre più performanti sistemi di riciclo, recupero delle risorse naturali e loro riutilizzo nei nuovi prodotti”. Dai prodotti a fine uso ricaviamo risorse naturali per realizzare nuovi prodotti.



Il sistema doveva dotarsi anche di una struttura multicanale aperta a tutti, attiva tutto l’anno, per comunicare, interagire e condividere ogni progetto con l’aiuto di consulenti.

Oltre il Green renderà riconoscibili tutti i virtuosi che condividono filiere tracciate e certificate in ogni fase, fino al trattamento finale, momento in cui i consorzi del Sistema Safe saranno in grado di dire in cosa si sono trasformati i rifiuti.



Gli elettrodomestici e le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate ogni giorno oltre a ferro, rame, alluminio o materie plastiche contengono anche piccole quantità di elementi preziosi come oro, platino o palladio e, addirittura, materiali rari sia da un punto di vista geologico che geo-politico.



Alcuni metalli come terre rare sono prodotti e commercializzati solo da alcuni paesi, Cina e Australia, o altri come il tantalo o il tungsteno si possono estrarre solo in aree di guerra e proprio per questo leggi mirate prevengono l’utilizzo di questi materiali.



Proprio questo si cerca di risolvere il problema della scarsità delle risorse in quanto alcune di loro, tra qualche anno non saranno più sufficienti. La soluzione migliore è quella del riciclo. Attraverso tecnologie dedicate, si può mantenere il valore dei materiali estratti per un uso più a lungo.



Questo garantisce un beneficio economico per le economie che ormai non beneficiano più dell’estrazione mineraria primaria ma, anche e soprattutto, un beneficio ambientale enorme. Gli studi sulle impronte di carbonio, infatti, mostrano chiaramente come i maggiori benefici ambientali si ottengono grazie al riciclo.

Con il progetto “E’’ tempo di andare oltre” Il Sistema Safe racconta tutto ciò che i consorzi hanno volontariamente deciso di fare con più di 10 anni di investimenti per stabilire nuovi standard di controllo delle filiere per garantire la condizione di zero rischi di impatto ambientale, zero rischi di interferenze illecite e zero rischi di cannibalizzazione o smarrimento del materiale.



Oltre il Green sarà protagonista nella comunicazione di più di 900 aziende e sulle vetrine di migliaia di punti vendita tra centri di assistenza, autoriparatori, gommisti, ricambisti, centri di assistenza, catene di elettronica, installatori di termoidraulica, raccoglitori, impianti di trattamento generando un grande impatto mediatico nel territorio così che tutti possano condividere.



Una grande share of voice “naturale” che darà sicurezza e trasparenza per la tutela dell’ambiente e per il futuro, una realtà che appartiene a tutti e che progressivamente aiuterà a capire cosa si può e si deve fare insieme con un lungo e concreto elenco di progetti di vera economia circolare.

Oltre il Green rappresenta solo l’inizio del viaggio da fare per il bene del pianeta.