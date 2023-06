La biblioteca Lancisiana diventa digitale

L’obiettivo è quello di attuare la “Digitalizzazione del Patrimonio Culturale” prevista dal Pnrr.

«La Regione, nelle sue funzioni di Soprintendenza ai Beni Librari, intende valorizzare il grande patrimonio della Biblioteca Lancisiana, a cui abbiamo recentemente consegnato la custodia del “Libro scritto da me Pietro Angelo de Vecchi nello Spetale di S. Spirito in Roma”, prezioso manoscritto del XVII sec., acquistato dalla Regione», ha dichiarato Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile della Regione Lazio.

«Il nostro obiettivo non è solo conservare e preservare, ma ampliare le collezioni delle biblioteche sanitarie del Lazio. Tutte le collezioni librarie della Regione rappresentano un patrimonio inestimabile che danno lustro a questa terra e che sostengono una filiera del sapere sulla quale puntiamo per favorire sempre più quella economia della conoscenza, da cui dipendono il futuro dell'Italia e dei nostri giovani. Per questo, la digitalizzazione è una sfida irrinunciabile, che abbracciamo convintamente, anche attraverso il Protocollo approvato», ha proseguito l’assessore Baldassarre.

«Si tratta di un accordo che spezza la dicotomia tra passato e futuro, mettendo a disposizione dei più accaniti appassionati di storia della medicina ma anche dei semplici curiosi un patrimonio bibliografico di raro pregio, come quello custodito dalla ASL Roma 1. Come medico non posso che essere felice di restituire a tutti – in particolare alle nuove generazioni – degli strumenti con i quali possano raccogliere il pensiero degli scienziati del passato», ha spiegato Giuseppe Quintavalle, commissario della Asl Rm 1.