La “Roma” ricordi Gianfranco Giubilo, alla proposta di Franz si aggiunge ora la richiesta del Gruppo Gino Falleri.

La Roma -propone il Presidente del Sindacato dei cronisti romani Pierluigi Roesler Franz al Presidente della Roma Calcio-dovrebbe valutare l'opportunità di giocare con il lutto al braccio la gara del 12 settembre con il Sassuolo in memoria del grande giornalista sportivo Gianfranco Giubilo, scomparso a 89 anni. Immediata la reazione positiva del Gruppo Falleri.

Nella lettera che il Presidente del Sindacato Cronisti romani Pierluigi Roesler Franz scrive alla Società Sportiva Roma Calcio trasuda di amore e di ammirazione per Gianfranco Giubilo il giornalista da poco scomparso. “in qualità di Presidente del Sindacato Cronisti Romani presso l'Associazione Stampa Romana (sindacato unitario dei giornalisti del Lazio fondato nel 1877) mi permetto di voler benevolmente valutareAggiunge ancora Pierluigi Franz: “Giubilo, storica firma del giornalismo italiano, è stato tra i fondatori della Hall of Fame giallorossa, come ha peraltro ricordato la stessa AS ROMA in un comunicato stampa. Augurandomi – conclude il Presidente Franz “che questa proposta possa comunque essere da Voi presa in debita considerazione, Vi ringrazio della cortese attenzione e Vi invio i miei più cordiali saluti”.All’appello di Pierluigi Roesler Franz si aggiunge anche la nota del Gruppo Gino Falleri- Giornalisti 2.0. In una nota appena diffusasi dichiarano d’accordo con la proposta di Pierluigi Franz che “Il Gruppo Falleri fa propria nella certezza che la Roma Calcio dica di si e giorno 12 settembre in campo si possa cosi ricordare un grande giornalista sportivo quale Gianfranco Giubilo era”. (b.n.)