Ladispoli, Durigon-Grando, 'diamo il benvenuto nella Lega a Daniela Marongiu'

La Lega per Salvini premier nel Lazio si rafforza. A Ladispoli, la consigliera comunale Daniela Marongiu ha ufficializzato la propria adesione al Carroccio. Ad annunciarlo, il coordinatore regionale della Lega nel Lazio Claudio Durigon e il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando.“Diamo il benvenuto a Daniela Marongiu - scrivono Durigon e Grando in una nota - e le auguriamo buon lavoro. La famiglia della Lega continua a crescere e ad accogliere donne e uomini che con le loro competenze e l'esperienza maturata sul territorio sapranno essere un valore aggiunto per il partito e per la cittadinanza. Siamo certi che Daniela saprà dare un contributo determinante in un territorio, quello della provincia nord di Roma, in cui il partito ha sempre dimostrato grande attenzione”.