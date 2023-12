Lanciano (Ch): Workplace Health Promotion, luoghi di lavoro che promuovono la salute

Il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, nell’ambito delle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione del Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, promuove e organizza con la ASL di Teramo e con il Patrocinio del Comune di Lanciano e con la collaborazione di ASSIDAL - Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative, il Convegno dal titolo “Workplace Health Promotion – Corretti Stili di Vita nei luoghi di lavoro” in programma a Lanciano, lunedì 18 dicembre dalle 8.00 alle 14.00, nella Sala Convegni del Polo Museale Santo Spirito.L'incontro rappresenta l’occasione per illustrare a rappresentanti di associazioni datoriali, imprenditori, medici competenti, operatori della sicurezza aziendale, lavoratori e ai loro rappresentanti gli strumenti teorico-pratici per la promozione di corretti stili di vita nei luoghi di lavoro.L’attuazione di pratiche volte a tutelare la salute globale del lavoratore e a promuovere l’equità sociale rappresenta una delle priorità del Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 che punta alla promozione di cambiamenti organizzativi nei luoghi di lavoro affinché possano diventare ambienti favorevoli all’adozione consapevole di stili di vita salutari.Attraverso un processo partecipato, saranno analizzati e valutati, anche in un’ottica di costi/benefici e in termini di responsabilità sociale, i comportamenti di vita salutari in ambito lavorativo, orientati non solo alla prevenzione dei rischi ma al benessere psico-fisico: alimentazione sana, contrasto alle dipendenze, mobilità attiva.Gli operatori delle ASL, i medici competenti e gli operatori della sicurezza aziendale avranno modo di confrontarsi sulle buone pratiche in tema di sostenibilità aziendale, equità ed inclusione nei programmi di prevenzione, educazione dietetica, lotta ai comportamenti a rischio (fumo, alcol etc.), attività fisica e altri temi connessi alla promozione del benessere dei lavoratori. Verranno offerti moduli formativi congiunti rivolti ai Medici Competenti sul counseling motivazionale breve e sugli stili di vita salutari.L’evento, accreditato ECM, è rivolto ai Medici specialisti in medicina del lavoro, in particolare Medici Competenti; Medici specialisti in Igiene e Sanità pubblica, in Igiene degli alimenti e della nutrizione, in Malattie metaboliche e diabetologia, in Medicina dello sport, in Medicina fisica e riabilitazione, in Medicina generale (medici di famiglia), in Medicina legale; Psicologi; Dietisti; Tecnici della prevenzione; Infermieri; Assistenti Sanitari.L’incontro è inoltre valido come aggiornamento RSPP/ASPP - CSP/CSE - Formatore Docente (nr. 5 ore) per Operatori della prevenzione delle Aziende.