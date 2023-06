Lanuvio, oggi il Battesimo Civico per i nati nel 2005

Si svolgerà oggi, venerdì 16 giugno, alle ore 18:30 presso il parco di Villa Sforza a Lanuvio, il “Battesimo Civico” per tutti i nati nel 2005, organizzato dall’Amministrazione Comune con la collaborazione della Lanuvio Nuova Proloco Aps.“Il battesimo civico - ha commentato Luisa Linari consigliera comunale di Lanuvio delegata alle pari opportunità - è un momento di grande importanza per tutti i cittadini e non soltanto per i ragazzi e le ragazze che lo ricevono. L’iniziativa ha come obiettivo quello di accorciare le distanze con le istituzioni, di incentivare la partecipazione, soprattutto dei giovani, alla vita sociale e politica della città e di sottolineare l’importanza del principio di libertà: libertà di esprimere le proprie idee e diversità di pensiero sempre perché la libertà è Democrazia. L’esempio più alto di democrazia è la Costituzione Italiana - ha concluso Linari - e per questo ne verrà donata una copia a tutti i neodicottenni insieme ad un attestato di benvenuto”.“Quella del Battesimo Civico - ha commentato il Sindaco di Lanuvio Andrea Volpi - è ormai una tradizione che si consolida di anno in anno. È un modo per dare il benvenuto ai nostri ragazzi nel “mondo degli adulti” con tutto quello che ne consegue, oneri e onori di far parte della società civile di una città. Crediamo sia un’occasione per far sentire i ragazzi parte di una comunità cittadina che non è altro da loro ma che deve essere parte integrante delle loro vite”.