Lavoro: presentato il nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa

È stata presentata oggi dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, la nuova piattaforma dedicata alle misure di sostegno, ai percorsi di formazione e alla ricerca del lavoro chiamata SIISL - Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.Il nuovo portale realizzato in collaborazione con l’Inps sarà attivo a partire dal primo settembre 2023.“Abbiamo messo in rete chi si occupa del mercato del lavoro: le Regioni, il Ministero del Lavoro, l'Inps, le Agenzie per il lavoro. È la prima pietra di una costruzione molto più complessa che non vuol lasciare indietro nessuno e vuol far parlare tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, a livello locale e nazionale.Un luogo che avvicina domanda e offerta di lavoro, di raccolta dei percorsi di formazione e nel quale le persone possono trovare la politica attiva più adatta alla propria necessità.Voglio rassicurare che non è previsto un click day e non c'è un problema di esaurimento delle risorse: dal primo settembre in poi, infatti, le persone potranno presentare le domande e i processi si attiveranno" ha commentato Calderone.Tra i partecipanti alla presentazione: il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci; il sottosegretario Claudio Durigon; il Commissario Inps Micaela Gelera; il direttore generale dell’Istituto previdenziale Vincenzo Caridi; il presidente di Anpal Servizi Massimo Temussi, l’assessore al lavoro Regione Piemonte in rappresentanza delle Regioni Elena Chiorino, il presidente di Assolavoro Francesco Baroni e il segretario generale di Assosomm Michele Regina.La piattaforma consentirà l’interoperabilità di tutte le infrastrutture digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro, previsti dall’articolo 1 del decreto n.48 del 2023. L’obiettivo del SIISL è dare piena attuazione alla riforma, consentendo l’attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e in futuro dell’Assegno di inclusione (Adi). Il portale punta a coinvolgere e far comunicare i richiedenti, anche tramite Patronato o Caf, gli Enti formatori e le Agenzie per il lavoro.Oltre ad accedere a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dai percorsi personalizzati per le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, attraverso il SIISL è possibile visionare e manifestare interesse per offerte di lavoro, corsi di formazione e tirocini, progetti utili per la collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro.Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su quello dell’Inps, i cittadini potranno consultare le FAQ per le nuove misure e ricevere assistenza tramite il servizio Urp online del Ministero sul quale è stato attivato un chat bot per supportare gli utenti in tempo reale. Attivo anche il Contact Center dell’Inps al numero 803164.