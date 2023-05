Lavoro, Volpi (FdI): "Bene Consiglio Regionale del Lazio su Its Academy"

“La proposta di legge sul tema degli ITS Academy, presentata ieri in Consiglio Regionale del Lazio dal Presidente della Commissione Bilancio Marco Bertucci, è un ottimo punto di partenza per sviluppare un sistema che mira a mettere in rete la formazione proposta dal sistema Terziario di istruzione tecnologica superiore e il mondo delle imprese.Fin dal suo insediamento l’amministrazione Rocca ha dimostrato la sua attenzione al mondo giovanile e a quello del lavoro e questa proposta li investe entrambi creando un’occasione importantissima sia per lo sviluppo dei nuovi strumenti di formazioni sia per i lavoratori, le imprese e i territori.Quello della Regione Lazio è un investimento che punta a sostenere e rafforzare questi percorsi formativi ma anche ad adottare strategie precise per aumentare la conoscenza di questo strumento di formazione strategici.Plaudo, dunque, al Consigliere Bertucci che con questa proposta si fa carico, insieme ai colleghi della maggioranza, di individuare e definire una programmazione dell'offerta formativa in grado di rispondere in maniera efficiente, alla richiesta di tecnici superiori altamente specializzati proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato”.Così in una nota il Deputato di Fratelli d’Italia On. Andrea Volpi membro della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato.