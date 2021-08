Lazio, Asd Valmontone 1921, Luciano: "La nostra Scuola calcio sarà a misura di bambino"

Una base solida per un futuro radioso. L’Asd Valmontone 1921 del presidente Manolo Bucci intende lavorare tanto sulla Scuola calcio che ripartirà dal buon lavoro fatto negli ultimi anni.Il responsabile sarà ancora Raffaele Luciano, già l’anno scorso impegnato in questo delicato compito: “Sarà il mio settimo anno in questo club e il secondo da responsabile del settore di base, qui è come una seconda famiglia per me. L’ultima stagione è stata durissima, ma con gli sforzi di tutti abbiamo sempre portato avanti l’attività chiudendola addirittura a metà luglio. Stavolta la società mi ha chiesto di ricoprire solo ed esclusivamente il ruolo di responsabile quindi non allenerò nessun gruppo: un po’ mi dispiace, ma so quanto ci tiene la società affinchè tutto fili liscio dal punto di vista organizzativo. Abbiamo numeri in crescita e c’è tanta voglia di far migliorare i nostri bambini in un ambiente su misura e con uno staff che, prima di tutto, è stato scelto per lo spessore umano e la capacità di sapersi relazionare coi piccoli calciatori”.Lo staff sarà composto da Marco Gasbarri, Carlo Bergonzini, Antonio Cristofari, Simone Bragaglia, Oreste Fanfoni, Graziano Romagnoli, Antonio Consalvi, Gabriele Bellotti, Pino Labaro, Matteo Pellegrini, Andrea Pasquazi, Stefania Disi e Alessia Armino. Gli ultimi tre, laureati in Scienze motorie, avranno anche la responsabilità della parte motoria e coordinativa, mentre il preparatore dei portieri sarà Alberto Cucchiella.“Siamo convinti di allestire due gruppi per ogni anno d’età dal 2009 al 2016: ogni gruppo avrà un tecnico che, in caso di numeri alti, sarà affiancato da un ulteriore istruttore. Dal 30 agosto fino all’11 settembre ci saranno due settimane dedicate agli open day gratuiti per tesserati nostri o di altre società che volessero provare, poi dal 13 partiremo con l’attività regolare. La società ha fatto richiesta di utilizzare lo stadio dei “Gelsi” per tutta la Scuola calcio, fatta eccezione per i Piccoli Amici che si alleneranno a via della Pace: siamo in attesa della risposta del Comune”.