Lazio, Baldassarre (Lega): in arrivo fondi per abbattimento barriere architettoniche

"La Lega del fare e dei territori raggiunge un altro straordinario successo per il Lazio e i suoi cittadini. In arrivo 1.900.034, 52 euro alla nostra regione per il 2023, per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, a seguito del parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni al decreto interministeriale di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Ringrazio il Ministro Matteo Salvini e il responsabile della Lega nel Lazio Claudio Durigon per il lavoro svolto. Con la sottoscrizione del decreto da parte dei ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze, potremo spendere questi soldi, fondamentali per le pari opportunità delle persone diversamente abili, punto che rappresenta una priorità per il Lazio".Lo dichiara in una nota Simona Baldassarre (Lega).