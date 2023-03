Lazio, Calandrini (FdI): "Aurigemma uomo giusto per ricoprire con equilibrio un ruolo istituzionale delicato"

“Ad Antonello Aurigemma, neo eletto presidente del Consiglio Regionale del Lazio, vanno i miei più sentiti auguri di buon lavoro. A lui spetterà un ruolo istituzionale delicato, che sono certo saprà ricoprire con equilibrio, in modo da accelerare quel processo di cambiamento di cui la nostra regione ha estremamente bisogno.Abbiamo messo in campo una classe dirigente capace di cambiare il volto del Lazio dopo un decennio di autoreferenzialità e immobilismo della sinistra e con tutto il centrodestra unito sono certo che i risultati arriveranno anche nel breve periodo”.Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina