Lazio, Cangemi - Cartaginese (Lega): fieri risultato raggiunto, ora al lavoro per rilancio Regione

“Siamo profondamente orgogliosi della preferenza che in tanti hanno deciso di esprimere nei nostri confronti. Sapere che in 15mila hanno scritto Cangemi e in 12mila Cartaginese è significativo, e un successo grazie al quale saremo nuovamente all’interno del consiglio regionale del Lazio in una legislatura finalmente guidata dal centrodestra.Vogliamo ringraziare il segretario del partito Matteo Salvini e il coordinatore regionale del Lazio Claudio Durigon per la loro fiducia e il sostegno in queste settimane di impegnativa campagna elettorale.Ora, forti di questo risultato storico anche per la Lega, lavoreremo per assicurare alla regione Lazio il cambio di rotta che i cittadini a gran voce ci hanno richiesto”.Lo dichiarano Giuseppe Emanuele Cangemi e Laura Cartaginese, eletti al consiglio regionale del Lazio con la Lega.