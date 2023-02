Lazio, Cartaginese (Lega) ''Zingaretti lascia buco clamoroso e bilancio non approvato''

''Ricapitolando: dal 2024 la Regione Lazio dovrà pagare 325 milioni di euro di euro all'anno per onorare il mutuo da circa 10 miliardi di euro acceso dalla giunta Zingaretti in trenta anni; la Regione Lazio dovrà abbassare le addizionali Irpef 0,50% e Irap 0,92% destinate alla salvezza della sanità regionale, con cui la giunta Zingaretti ha finanziato i trasporti nonostante gli altolà della Corte dei Conti.Visto che la Regione Lazio si trova in esercizio provvisorio per la mancata approvazione della legge di stabilità 2023 da parte della giunta Zingaretti, siamo di fronte ad un buco di bilancio clamoroso? Zingaretti chiarisca, dopo aver lasciato 28 miliardi di debito complessivo della Regione Lazio''.Così Laura Cartaginese, consigliere regionale della Lega e candidata nella circoscrizione di Roma.