Lazio: convocato per mercoledì il Consiglio Regionale

A seguito della riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari del 18 maggio, il presidente Antonio Aurigemma ha convocato la seduta ordinaria del Consiglio regionale n. 5 per mercoledì 24 maggio 2023, alle ore 11, per la trattazione dei seguenti argomenti:-proposta di deliberazione consiliare n. 8 del 18 maggio 2023, di iniziativa di Antonio Aurigemma, in qualità di Presidente del Consiglio regionale, in attuazione della decisione adottata dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 18 maggio 2023, concernente: “Annullamento dell’elezione di Marco Colarossi alla carica di consigliere regionale e conseguente sostituzione con il candidato Vincenzo D’Antò";- proposta di deliberazione consiliare n. 9 del 18 maggio 2023, di iniziativa di Antonio Aurigemma, in qualità di Presidente del Consiglio regionale, in attuazione della decisione adottata dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 18 maggio 2023, concernente: “Convalida dell’elezione dei consiglieri regionali”;- proposta di legge regionale n. 28 del 15 maggio 2023, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 178 del 12 maggio 2023, concernente: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 e disposizioni varie”.Per quanto riguarda le Commissioni Permanenti e Speciali, lunedì 22 maggio, alle ore 12, presso la Sala Etruschi, si riunirà la IX Commissione - Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio. All’ordine del giorno le comunicazioni del presidente.Martedì 23 maggio alle 12, in Sala Latini, invece, si riunisce la XI Commissione - Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione. All’ordine del giorno l’esame dello schema di deliberazione n. 2, concernente: “Legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 Testo unico del commercio, art. 34 Data di inizio dei saldi estivi per l'anno 2023 e divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni precedenti”.Sempre martedì alle ore 12, in Sala Di Carlo, si riunisce la XII Commissione - Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione. All'ordine del giorno l'esame dello schema di deliberazione n. 1 concernente: "Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025".Infine, alle ore 14, in Sala Latini, si riunisce la VI Commissione - Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti. All’ordine del giorno due audizioni: - ore 14: relazione programmatica Assessore Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture, Manuela Rinaldi; - ore 15: relazione programmatica Assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera.