Lazio: D'Amato inaugura reparto urgenza #Covid all’ospedale di Anzio (Rm)

E' stato inaugurato alla presenza dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, e del direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda, il reparto di Medicina d'Urgenza Covid presso l'ospedale di Anzio.Il reparto composto da 20 posti letto è dotato di filtri in ingresso e uscita, videosorveglianza per i pazienti, pressione negativa degli ambienti e spazi tecnici per la separazione dei percorsi. Grazie a questo nuovo reparto i posti letto Covid arrivano a 25 sommando anche i 5 già presenti nel pronto soccorso."Oggi inauguriamo un reparto che sarà utile nel contrasto alla pandemia- ha commentato l'assessore D'Amato al termine della visita- Voglio ringraziare l'azienda e i nostri operatori sanitari per il loro spirito di abnegazione nel contrasto al Covid. Noi oggi siamo in una fase che vede come obiettivo primario la vaccinazione e il raggiungimento dell'immunità di gregge e per ottenere questo obiettivo abbiamo bisogno rapidamente di un alto numero di vaccini, noi siamo pronti".La necessità dettata dall'attuale situazione pandemica "ha trovato pronta risposta nella nostra azienda- ha dichiarato il direttore generale Mostarda- che con l'apertura tempestiva del reparto Covid di Anzio ha testimoniato nuovamente la sua capacita' e flessibilita' organizzativa nella gestione della rimodulazione dei propri servizi".Soddisfatto anche Ciriaco Consolante, direttore sanitario dell'ospedale di Anzio, che ha sottolineato come "questo reparto è dedicato a pazienti covid durante questa emergenza, ma successivamente potremo utilizzarlo per 23 posti letto di aree chirurgiche".