Lazio: il consigliere Tripodi entra in Forza Italia

Dopo l'addio alla Lega per passare al Gruppo Misto, il consigliere del Lazio Angelo Orlando Tripodi sta per entrare in Forza Italia. L'annuncio del suo passaggio è in programma per la settimana prossima, forse sarà dato lunedì.Ora, il gruppo della Lega alla Pisana si ridimensiona, passando da 3 a 2 consiglieri, con Laura Cartaginese come capogruppo e il vicepresidente dell'Aula Pino Cangemi, che però potrebbe essere candidato alle prossime Elezioni Europee.Tripodi aveva lasciato il Carroccio a novembre, a causa delle tensioni interne al partito, specialmente quando ha dovuto lasciare il ruolo di capogruppo, poi passato alla Cartaginese."Da oggi sono un consigliere del presidente Francesco Rocca. Ho provato in tutte le maniere possibili per cercare di lavorare al meglio in Lega, ma purtroppo non c'è stato modo", aveva detto Tripodi dopo aver lasciato il partito.Dunque, Forza Italia si rafforza, passando da 5 a 6 consiglieri, e si pone come secondo partito, tra FdI (22) e Lega (2). Questo potrebbe avere delle ricadute, anche in vista di un possibile rimpasto di giunta regionale.Oltre a Tripodi, in Forza Italia è approdato anche Nazareno Neri, per via dell'intergruppo con Noi Moderati, siglato il 27 dicembre.Ora, con il partito di Salvini quasi senza rappresentanti, i forzisti possono rivendicare un'altra rappresentanza nella giunta, ai danni di un assessore del Carroccio (Simona Renata Baldassarre o Pasquale Ciacciarelli).Un'altra questione è quella legata a Pino Cangemi, che medita di lasciare la Pisana da tempo, ma la candidatura alle Europee, caldeggiata da Matteo Salvini e dal Sottosegretario Claudio Durigon non è scontata. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che Cangemi fosse addirittura in trattativa per entrare a far parte di Fratelli d'Italia, a cui aveva chiesto un ruolo di primo piano, come la presidenza dell'Aula, qualora Antonello Aurigemma si candidasse per le Europee o entrasse a far parte della Giunta regionale.