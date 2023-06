Lazio: la settimana in Consiglio Regionale

Nuovi appuntamenti per le Commissioni che compongono il Consiglio Regionale del Lazio.Di seguito il programma:Ordine del giorno: Schema di deliberazione n. 6: ”Annullamento in autotutela della D.G.R. 1063/2022 "L.R. 14/2022 - art. 3, c.6. Approvazione dei criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso”.Ordine del giorno: Approvazione del Verbale della seduta n. 2 del 22 maggio 2023. Proposta di legge n. 33 del 30 maggio 2023 concernente “Disposizioni per la promozione degli istituti tecnici superiori (ITS ACADEMY)”. Esame ai sensi dell’art. 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.Tema dell’audizione: "Organizzazione e attività dell’Area Relazioni con l’Unione Europea della Regione Lazio - Ufficio di Bruxelles". Invitati: dott. Andrea Ciaffi, dirigente dell’Area Relazioni con l’Unione Europea della D.R. Programmazione Economica – Regione Lazio.Schema di deliberazione n. 7, concernente: "Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2023".1) Proposta di legge regionale n. 27 del 15 maggio 2023 concernente: "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità". Deliberazione della Giunta Regionale n. 169 del 12 maggio 2023 (esame articolato);2) Proposta di legge regionale n. 17 del 30 marzo 2023 concernente: "Interventi per favorire l’accoglienza e l’integrazione sociale dei minori stranieri non accompagnati". Prima firmataria: Marietta Tidei (illustrazione);3) Proposta di legge regionale n. 19 del 3 aprile 2023 concernente: "Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento". Primo firmatario: Rodolfo Lena (illustrazione).