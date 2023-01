Lazio, Lega, “il Pd lasci stare Rocca, non può dare lezioni”

“Roma invasa dai rifiuti, i pronto soccorso al collasso, un anno per una visita medica, infrastrutture a zero, soldi pubblici spesi per opere mai usate o chiuse: davvero il Pd può anche solo pensare di provare a dare lezioni a qualcuno?Lascino stare Rocca: sarà finalmente il momento di ripresa di una regione devastata dalle insipienti politiche della sinistra”.E’ quanto afferma il coordinamento regionale del Lazio della Lega.