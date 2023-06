Lazio, maltempo, Tripodi (Lega): "Chiesto riconoscimento stato calamità anche per Sermoneta"

"Come già fatto per il Comune di Sezze, ho depositato questa mattina, in Consiglio regionale del Lazio, la richiesta per il riconoscimento dello 'stato di calamità' anche per Sermoneta, alla luce delle conseguenze del nubifragio abbattutosi su Sermoneta, lo scorso 11 giugno".Così, in una nota, il consigliere della Lega e Presidente della Commissione Lavoro del Consiglio Regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi."Le forti precipitazioni hanno creato ingenti danni a strade, infrastrutture, edifici pubblici e privati, attività commerciali, industriali e agricole. Il nostro modo di fare politica è quello di stare tra la gente e dare risposte concrete al territorio.In questi casi dobbiamo essere tempestivi e rendere ancora più semplice ed immediata l’attività istruttoria per le misure di sostegno ai nuclei familiari e alle aziende interessate dalle precipitazioni. Ho fatto questa mozione con la convinzione che la politica, di fronte a questi eventi, saprà dare risposte corali e rapide", ha concluso Tripodi.