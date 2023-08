Lazio: Miss Italia, per le finali regionali due serate dedicate al cinema

Miss Italia e il cinema, un binomio indissolubile che ha sempre legato il celebre concorso al mondo della celluloide nei suoi 84 anni di storia, durante i quali si sono succedute dive come Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Lucia Bosè o, in tempi più recenti, Anna Valle, Francesca Chillemi e Miriam Leone.E per celebrarlo nel migliore dei modi, in occasione delle assegnazioni dello svolgimento di due importanti finali regionali di questa 84° edizione del concorso nazionale Miss Italia, la Delta Events – agenzia esclusivista del concorso per il Lazio – ha organizzato una “due giorni” interamente dedicata al cinema, che si aprirà sabato 19 agosto a Filacciano (piazza Umberto I – h. 21.30), con l’assegnazione del titolo di Miss Cinema Roma 2023 per chiudersi domenica 20 agosto ad Anzio (stabilimento balneare Tirrena – h. 21.30), in palio il titolo di Miss Cinema Lazio 2023.Due fasce che garantiranno alle vincitrici l’accesso alle Prefinali nazionali. Come detto si parte sabato sera da Filacciano, località in cui nella via del borgo di fronte al palazzo del Drago, nell’estate del 1963 Federico Fellini girò alcune scene di “8 ½”, il suo film capolavoro. Qui vennero girate le scene notturne con Claudia Cardinale e Marcello Mastroianni, il loro arrivo nell’abitato del ‘700 a bordo della mitica Giuletta spider.E quarant’anni dopo il Concorso Miss Italia, proprio nei luoghi del set di allora, vuole celebrare Fellini e il cinema italiano rivivendo le scene del mitico film, oltre alla proiezione di contributi video dedicati alle dive italiane del cinema che hanno mosso i primi passi delle loro luminosissime carriere proprio partendo dal palco del concorso.In questo contesto si sfideranno 35 concorrenti, con coreografie accompagnate dalla musica del Maestro Nino Rota, colonna sonora del film “8 ½”, e quadri moda che le vedranno sfilare in abiti da sera e perle Miluna, prima dell’immancabile passaggio davanti alla giuria in body da gara, per la conquista del titolo di Miss Cinema Dr. Kleein Roma 2023.L’evento è patrocinato dal Comune di Filacciano. Domenica sera, invece, le finali regionali fanno nuovamente tappa ad Anzio, già teatro dell’assegnazione del titolo di Miss Sport Givola Lazio 2023” lo scorso 22 luglio. Qui, sulla spiaggia dello stabilimento Tirrena, le pretendenti al titolo di Miss Cinema Dr. Kleein Lazio 2023 sfileranno con abiti in stile anni 50-60 ispirati alla celebre serie TV “Happy Days”, alla quale Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia hanno dedicato il libro “La nostra storia – Tutto il mondo di Happy Days”, che verrà presentato la sera stessa.L’evento, promosso dalla Delta Events e organizzato dalla Rinascimento Onlus, avrà come madrina d’eccezione la frascatana Martina Sambucini Miss Italia 2020 e come ospite Beatrice Scolletta Miss Lazio 2021 (seconda classificata a Miss Italia 2020).Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Italiana per la Lotta contro il Cancro, sezione di Anzio-Nettuno.Come sempre, a condurre le due finali sarà la frizzante e instancabile Margherita Praticò, mentre la regia sarà curata dal veterano Mario Gori.