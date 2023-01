Lazio, Ottaviani (Lega) “Orfini parla senza cognizione di causa, da lui polemiche elettorali”

“Orfini parla senza cognizione di causa. Non conosce nemmeno l’organizzazione della Croce Rossa. Consapevole del disastro del suo Pd nel Lazio, dopo 10 anni di nulla targato Zingaretti e una campagna elettorale di D’Amato a cercare di rivendicare successi inesistenti sulla sanità attacca Francesco Rocca nel ruolo di presidente della CRI.Croce Rossa è una realtà immensa, fatta da persone che si spendono in nome dei sette principi fondanti dell’associazione. Chi indossa la divisa lo fa con passione e dedizione e non può essere usato da un esponente politico per polemicucce elettorali insensate.Se vuole fare qualcosa di utile, Orfini, chieda lumi all’ancora in carica assessore D’Amato sui rapporti che sarebbero stati falsificati sui controlli dell’acqua negli ospedali, dove sarebbero state nascoste tracce di legionella e arsenico”.Lo dichiara il deputato della Lega Nicola Ottaviani, Segretario della Commissione Bilancio della Camera.