Lazio, Pnrr, Rocca: "Stiamo lavorando per conseguire i risultati entro il 2026"

In merito agli investimenti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), "il 2026 è un obiettivo che ci siamo dati e l'amministrazione sta lavorando senza sosta per conseguire i risultati".Così il Governatore del Lazio, Francesco Rocca, interevenendo al convegno "Precorriamo il futuro: il Pnrr, gli scenari, le opportunità per il Lazio e per i territori della Regione", voluto da Cisl Lazio e svoltosi all'Audiorium della Pontificia Facoltà Teologica di Roma."Oggi - ha aggiunto il Governatore - è un bel momento di confronto con la Cisl sullo stato dell'arte rispetto ai tanti progetti legati al Pnrr nella Regione Lazio. Per fare il punto su quanti progetti sono messi a terra, su quale è il potenziale importante per la trasformazione della nostra Regione.È stato anche un momento per sottolineare come alcuni interventi del Pnrr probabilmente avranno bisogno di una rilettura e rivisitazione, ma ciò senza floppare la scadenza del dicembre del 2026".