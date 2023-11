Lazio, rifiuti, Palazzo: "Consiglio Regionale abroga gli Egato, ora maggiore coinvolgimento Enti Locali e associazioni"

"L’aula del consiglio regionale ha approvato oggi in maniera definitiva il provvedimento, già varato dalla giunta su proposta dell’assessore Fabrizio Ghera, per abrogare la legge con cui venivano istituiti gli Egato, Enti di governo d’ambito territoriale per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel Lazio".Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo."Si è trattato di un atto necessario, legato alla necessità di aggiornare e revisionare il Piano dei rifiuti, approvato dalla giunta Zingaretti nel 2020 e sul quale occorre un intervento di profondo adeguamento, sulla scorta dei principi individuati dal legislatore nazionale", ha aggiunto l’Assessore."Per questo siamo intervenuti con l’obiettivo di intraprendere un percorso che preveda il coinvolgimento degli enti locali e delle realtà sociali e associative che a vario titolo operano in questo ambito", ha concluso l’assessore Palazzo.