Lazio, Rocca: "Dobbiamo partire subito con la formazione della giunta"

#pensioniQualche novità sul fronte #pensioni potrebbe essere in arrivo per le donne. Il governo #Meloni starebbe va… https://t.co/SMohD6fsa9

RT @SecolodItalia1: ***FLASH*** – Exit poll: il centrodestra è in vantaggio nel Lazio e in Lombardia https://t.co/B0g2APADu1

2 ore fa

@FratellidItalia

RT @LaraMagoni: Una vittoria grandiosa per @FontanaPres e l'intero centro destra. In questi anni nevralgici, per il presente e per il futur…