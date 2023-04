Lazio, Rocca: "Fiumicino tra i migliori scali al mondo, sia porta verso Roma e Regione"

"Come amministrazione faremo la nostra parte investendo per ammodernare le infrastrutture di collegamento esistenti e per realizzarne di nuove".

(Prima Pagina News)

Mercoledì 12 Aprile 2023

Roma - 12 apr 2023 (Prima Pagina News)





E' quanto ha scritto sulle sue pagine social il Governatore del Lazio, Francesco Rocca, dopo aver partecipato all'apertura dell'area d'imbarco del Terminal 1 all'Aeroporto di Fiumicino.



"Oggi all'evento di apertura della nuova area d'imbarco dell'aeroporto di Fiumicino. Questo scalo, tra i migliori del mondo, sia la porta verso Roma ma anche verso gli altri splendidi territori della Regione Lazio".

E' quanto ha scritto sulle sue pagine social il Governatore del Lazio, Francesco Rocca, dopo aver partecipato all'apertura dell'area d'imbarco del Terminal 1 all'Aeroporto di Fiumicino.

"Come amministrazione faremo la nostra parte investendo per ammodernare le infrastrutture di collegamento esistenti e per realizzarne di nuove. Su questo si gioca il futuro sviluppo del turismo e dell'economia del Lazio", ha continuato Rocca.

