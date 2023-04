Lazio, Rocca vede l'ambasciatore spagnolo: "Importante fortificare gli scambi con la Spagna"

Si è tenuto oggi un incontro tra l'Ambasciatore spagnolo in Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios, e il Governatore del Lazio, Francesco Rocca.A renderlo noto, in un tweet, è stato lo stesso Rocca: "Molto lieto per la visita dell'ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios. Sono tanti i valori che ci accomunano: Roma e il Lazio hanno uno storico legame con la Spagna ed è importante fortificare gli scambi e tra la nostra Regione e il Paese iberico", ha scritto il Governatore.