Lazio, sanità, Lena (Pd): "Sostengo campagna Andi contro pubblicità ingannevoli su cure odontoiatriche"

“Parlare di sanità significa innanzitutto garantire le cure migliori ed una corretta informazione. Ecco perché sostengo la campagna dell'Andi Roma, l'Associazione dei dentisti romani, che si batte per tutelare i cittadini-pazienti contro le innumerevoli campagne pubblicitarie ingannevoli sulle cure odontoiatriche.È un problema che riguarda purtroppo anche altri settori sanitari e che rischia di far cadere i pazienti in una rete di false promesse in cui la professionalità viene in secondo piano rispetto ai facili guadagni.Sono convinto che ogni cura richieda la scelta di professionisti seri e capaci, senza cedere a promesse di facili risparmi, cure miracolose o peggio ancora a premi o bonus da ricevere in cambio”.Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Lazio.