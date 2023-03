Lazio, sanità, Rocca: "Entro 48 ore incontrerò i primi direttori generali delle Asl"

Entro 48 ore "avrò i primi incontri con i direttori generali delle Aziende sanitarie del Lazio. Con il ministro della Salute, Orazio Schillaci ci vedremo nei prossimi giorni, è un interlocutore costante. Abbiamo un problema di carenze di organico, il tema è anche conoscere come sarà risolto il tema del numero chiuso nelle facoltà di medicina".Così il Governatore del Lazio, Francesco Rocca, nel corso della conferenza stampa di insediamento alla sede della Regione, a Roma."La grande priorità per me è ridare dignità ai cittadini in attesa ai pronto soccorso", prosegue. Per quanto riguarda le prime delibere, precisa: "Ho delle idee ma prima devo confrontarmi".