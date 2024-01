Lazio, sanità, Rocca riceve il Sindaco di Ladispoli: "Potenzieremo il territorio"

Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ricevuto il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, nella sede di via Cristoforo Colombo in un clima disteso e cordiale.Nel corso dell’incontro il primo cittadino ha presentato le istanze per la sanità di Ladispoli e del litorale nord della provincia di Roma. Dal canto suo, il presidente Rocca ha assicurato il massimo impegno dell’amministrazione per potenziare l’assistenza territoriale."Ringrazio il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, per aver sottoposto le proposte a sostegno della sanità della propria città e del litorale romano. Continueremo a investire per rafforzare il comparto sanità, i servizi territoriali e le figure professionali della nostra Regione", ha affermato il presidente Rocca."Sono certo che il presidente Rocca adotterà altri importanti provvedimenti a sostegno di Ladispoli e del litorale, non soltanto in ambito sanitario. Il Comune di Ladispoli è pronto a fare la sua parte, mettendo a disposizione un’area su cui realizzare un presidio ospedaliero a servizio del litorale a nord di Roma, con l’auspicio che venga inserito nella prossima programmazione regionale", ha dichiarato il sindaco Grando.