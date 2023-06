Lazio, sanità, Tripodi a D'Amato: ''275 milioni fermi per ospedali, ora si sveglia su Umberto I''

''L'ex assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, si sveglia dopo 22 anni sull'Umberto I, malgrado sia stato un assoluto protagonista delle legislature di Marrazzo e di Zingaretti.Recentemente la Corte dei Conti ha acceso i riflettori in Senato su un altro vuoto dell'amministrazione Zingaretti. Infatti, la Regione Lazio vanta 275 milioni di euro per investimenti fermi nella sanità, a partire dalle leggi di bilancio del 2016.Sono risorse essenziali per la sanità del territorio: 55 milioni di euro per il Grassi di Ostia, 24,5 milioni di euro per il nuovo ospedale dei Castelli, 76,5 milioni di euro per il San Camillo de Lellis di Rieti e 17 milioni di euro per Sora.La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla ristrutturazione dell'Umberto I, per la quale l'importo residuo ammonta a 102 milioni di euro dopo ben 22 anni''.Lo afferma Angelo Tripodi, vicepresidente della commissione Sanità in Consiglio regionale del Lazio.