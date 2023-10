Lazio, scuola, Mattia (Pd): domani in aula mozione contro dimensionamento

"Domani in Aula discuteremo in Consiglio regionale la mozione, di cui sono prima firmataria, contro il dimensionamento delle scuole con la quale chiediamo alla Giunta Rocca l'impegno ad esprimere il proprio voto contrario nella Conferenza Stato-Regioni e a porre in essere ogni iniziativa utile nelle sedi appropriate, ivi compresa l’eventuale impugnazione della legge statale di fronte alla Corte Costituzionale, al fine di scongiurare l’accorpamento di istituti scolastici nel Lazio".Lo annuncia la consigliera regionale PD del Lazio Eleonora Mattia."Dagli studenti ai sindacati fino agli enti locali: la mobilitazione è partita a livello nazionale con l'esempio della Regione Toscana che ha approvato la 'delibera salva-scuole'. È questa la via maestra che ci auspichiamo voglia seguire anche la Regione Lazio per tutelare i diritti fondamentali, come quello allao studio e alla qualità dei percorsi formativi", conclude Mattia.