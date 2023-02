Lazio, Tripodi (Lega) ''D'Amato-Pd silenti su 10 miliardi di euro da saldare''

''Circa 10 miliardi di euro da pagare dal 2024. Un mutuo, contratto dalla giunta Zingaretti, che ricadrà sui cittadini del Lazio e che sono costretti già a sborsare le addizionali Irpef e Irap per salvare la sanità, le cui risorse vengono spese per i trasporti. Ora il centrosinistra non può attribuire le proprie colpe a nessun altro.L'eredità di Zingaretti è di ben 28 miliardi di euro di debito complessivo della Regione Lazio, su cui tacciono incredibilmente il candidato Alessio D'Amato e il Pd. Subito al lavoro per un'operazione verità con il prossimo governatore del Lazio, Francesco Rocca''.Così Angelo Tripodi, capogruppo regionale della Lega e capolista nella circoscrizione di Latina.