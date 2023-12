Lazio: vaccinazione anti Covid-19, open day sabato 23 dicembre

Torna sabato l’open day della Regione Lazio per la vaccinazione anti Covid-19 nella Capitale. Ai cittadini che lo richiederanno verrà co-somministrato anche il vaccino antinfluenzale.La somministrazione straordinaria verrà assicurata anche nei fine settimana dell’Epifania (6-7 gennaio) e del 20-21 gennaio.Sabato verrà garantita la copertura totale di Roma, attraverso i seguenti centri vaccinali:- la Asl Roma 1 garantirà la somministrazione nel centro di via Jacobini 6 dalle ore 8 alle 14;- la Asl Roma 2 assicurerà l’apertura straordinaria nella Casa della salute Santa Caterina della Rosa in via Nicolò Forteguerri 4 nella fascia oraria 8-14;- la Asl Roma 3 metterà a disposizione la Casa della Salute del Lungomare Paolo Toscanelli 230 ad Ostia dalle ore 8 alle 17;- l’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea renderà operativo il polo vaccinale di via Grottarossa 1035-1039 accanto al pronto soccorso dell’ospedale nella fascia oraria 8-14;- il Policlinico Umberto I ospiterà la vaccinazione nel piano terra dell’edificio George Eastman di viale Regina Elena - 287b dalle ore 8 alle 14;- l’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini svolgerà l’open day presso il primo piano del padiglione Piastra nella fascia oraria 8-14;- il Policlinico ospedaliero-universitario Tor Vergata assicurerà la campagna vaccinale nell’ambulatorio di Medicina del Lavoro in viale Oxford 81 dalle ore 8 alle 14.Gli open day del 6-7 gennaio e del 20-21 gennaio coinvolgeranno, invece, le Asl, le Aziende ospedaliere e i Policlinici della Capitale, ma anche le Asl delle province che nelle scorse settimane hanno già provveduto a organizzare la somministrazione straordinaria.I centri vaccinali coinvolti e le fasce orarie degli ulteriori open day verranno comunicati nei prossimi giorni.Nell’ambito delle campagne di vaccinazione, le dosi somministrate sono complessivamente un milione, 189mila e 447, di cui un milione, 73mila e 850 per l’antinfluenzale e 115mila e 627 per l’anti Covid secondo il report aggiornato a questa mattina.Per i cittadini che non possono partecipare all’open day di sabato prossimo 23 dicembre, è possibile rivolgersi ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (attraverso la prenotazione online su salutelazio.it o direttamente con i canali messi a disposizione dalle strutture sanitarie) e alle farmacie aderenti alla campagna di vaccinazione, insieme con le somministrazioni effettuate dalle Aziende ospedaliere, dai Policlinici e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.Inoltre, la prenotazione può essere effettuata al numero di telefono 06.164.161.841 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30 e il sabato dalle 7:30 alle 13:00), ma anche al numero verde 800.118.800, a cura di Ares 118, per la vaccinazione domiciliare a tutela delle persone non autosufficienti.La vaccinazione è aperta per gli over 18.