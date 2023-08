Leo: "Tema natalità assolutamente fondamentale, dovremo aiutare famiglie con 3 figli"

"Il tema della natalità è per noi assolutamente fondamentale, e per questo dovremo cercare di individuare delle risorse per sostenere le famiglie, soprattutto quelle che mettono la mondo figli e quelle che hanno più figli.Dovremo fare in modo di aiutare le famiglie che hanno 3 figli, che non sono numerosissime. Quindi da questo punto di vista si può ritenere che l'impegno non sia eccessivamente oneroso".Così il Viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, nel corso del suo intervento al Meeting di Rimini. "Il discorso della natalità, soprattutto per le famiglie che hanno più di tre figli può essere sicuramente affrontato", prosegue.