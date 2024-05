Libri, L’Occidente, colpevole ma non troppo

L’Occidente, che, come concetto politico, non esisteva prima della Grande Guerra, storicamente ha il suo maggiore punto debole, come hanno di recente osservato le Nazioni Unite che ne hanno analizzato lo stato di salute, nel suo vivere al di sopra delle proprie possibilità. Sebbene costituiscano solo il venti per cento della popolazione mondiale, gli occidentali per mantenere l’attuale loro modello di vita, hanno bisogno dell’ottanta per cento delle risorse della terra, ed è evidente che un sistema così sballato, nelle sue proporzioni, non può durare, dice il filosofo Umberto Galimberti.

Ma qual è oggi la fotografia dell’Occidente nel contesto mondiale? Vediamo: una guerra devastante colpisce il cuore dell’Europa, il Medio Oriente è infiammato da tensioni mai sopite, avvertiamo quasi quotidianamente minacce di attacchi nucleari che pensavamo appartenessero al passato, il braccio di ferro tra Occidente, Russia e Cina condiziona lo scacchiere mondiale e influenza il nostro modo di vivere, fino a mettere in discussione le basi stesse della nostra civiltà.

Come siamo arrivati a questo punto? Proviamo a capire, con alcuni libri, che affrontano il tema: “Guerra all’Occidente” di Douglas Murray, giornalista e commentatore politico britannico (Guerini E Associati, pagine 364, euro 29); “Il labirinto degli smarriti”, sottotitolo “L’Occidente e i suoi avversari“ di Amin Maalouf, giornalista e scrittore libanese naturalizzato francese (La Nave di Teseo, traduzione Anna Maria Lo Russo, pagine 448, euro 24); e “Democrazia ultimo atto?”di Carlo Galli, filosofo politico italiano (Einaudi, pagine 134, euro 15) . Murray, nel suo saggio, fa una difesa appassionata della cultura occidentale, delle istituzioni e della politica: “Cercano di rinchiuderci - dice - in un ciclo di punizioni senza fine.

La cultura che ha prodotto Michelangelo, Leonardo, Bernini e Bach è ritratta come se non avesse nulla di rilevante da dire”. In pochi decenni - secondo il giornalista britannico - la tradizione occidentale è passata dall’essere celebrata all’essere considera imbarazzante e anacronistica, e, infine, ancora peggio, all’essere qualcosa di cui vergognarsi. Ciò significa, secondo Murray, che si è passati dall’ apprezzare e soppesare ciò che c’è di buono nella cultura occidentale, all’affermare che ogni sua componente deve essere smantellata o cancellata.

Tutti gli aspetti della tradizione occidentale, ormai sono sotto attacco, osserva Murray, che non contesta il dibattito sul visibile declino dell’Occidente, ma critica che ogni discussione sia squilibrata e che le nazioni occidentali, sbagliando, si prendano anche le colpe non loro di tutto ciò che c’è di negativo nella storia dell’umanità. Amin Maalouf, nel suo libro, indaga invece le origini del confronto tra l’Occidente e i suoi avversari, ripercorrendo il cammino di quattro grandi nazioni: il Giappone, primo paese dell’Asia a sfidare la supremazia delle nazioni “bianche”; la Russia sovietica, che costituì per tre quarti di secolo una formidabile opposizione all’Occidente e al suo sistema di valori, prima di implodere e crollare a sua volta; la Cina, che nel XXI secolo, per il suo sviluppo economico, per il peso demografico e per l’ideologia dei suoi leader, rappresenta la principale sfida allo status quo del predominio occidentale; e infine gli Stati Uniti, che hanno resistito a ciascuno di questi sfidanti per diventare da oltre un secolo e mezzo l’unica potenza finanziaria, militare e culturale capace di egemonia, ma che mostrano oggi, a loro volta, i segni di una crisi profonda. Tesse, Maalouf, le storie di questi paesi, con una narrazione che fa luce sulla vera posta in gioco nei conflitti che stiamo vivendo, cogliendo gli incredibili paradossi del nostro tempo, incapace di guardare alle lezioni del passato.

“Sogno - dice in conclusione - un mondo riconciliato, le cui diverse componenti sentano il desiderio di influenzare gli altri e di lasciarsi influenzare, senza umiliare nessuno e senza lasciarsi umiliare. Analizza lo stato di salute della democrazia in Occidente, Carlo Galli, in “Democrazia ultimo atto?”, libro con cui cerca di capire il presente attraverso il passato, tentando di dare risposte alle tante domande.

Dal punto di vista geopolitico mondiale, l’Occidente, cuore della democrazia, osserva Galli, appare destinato a svolgere un ruolo non più primario di fronte non solo alla Cina, ma a tutto un nuovo mondo in crescita: dall’India al futuro di un’Africa di tre o più miliardi di abitanti e ai paesi del Global South.

Cosa c’è nel futuro? Occorre considerare, dice Galli, che i giovani di tutti i paesi del mondo fortunatamente hanno una visione “globale” e aperta che li unisce e consente loro di superare visioni “vecchie” ed inventare il nuovo. Non resta dunque che sperare nel futuro, lasciando aperte tutte le strade e incoraggiare nuove modalità di scambio libero di idee e azioni tra tutte le persone, senza confini: creando nuovi spazi per una auspicabile democrazia universale.